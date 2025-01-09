РПЦ создала центр для зависимых женщин с детьми в Выксе Общество

Сегодня, 16 января, Русская православная церковь открывает центр помощи женщинам с детьми, страдающим химическими зависимостями, на улице Лепсе,17 в Выксе. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Центр создан социальным отделом Выксунской епархии при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он станет первым реабилитационным центром для зависимых женщин с детьми в Нижегородской области.

"В епархиальном центре с женщинами будут заниматься профессиональные психологи и консультанты по химической зависимости, а священники будут оказывать духовную поддержку. Одной из основных задач нового центра станет сохранение ребенка в родной семье. С матерями и детьми здесь будут работать семейные психологи", - говорится в сообщении.

Дети здесь смогут заниматься творчеством с приглашенными педагогами, параллельно обучаясь в государственной школе или посещая детсад.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся новый православный детсад на 150 мест.