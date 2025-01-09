Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе прошел экспертизу Общество

Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе областного центра одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Строительством станции займется нижегородское ООО "Проснег", а проектную документацию подготовили специалисты ООО "Проконтоль-НН" (Нижний Новгород).

Положительное заключение экспертизы было выдано 16 января.

Кстати, этот же инвестор планирует построить по концессии станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе.

Также ранее говорилось о планах построить станцию снеготаяния в деревне Кузнечиха Советского района.