Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе прошел экспертизу

Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе областного центра одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Строительством станции займется нижегородское ООО "Проснег", а проектную документацию подготовили специалисты ООО "Проконтоль-НН" (Нижний Новгород).
Положительное заключение экспертизы было выдано 16 января.
Кстати, этот же инвестор планирует построить по концессии станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе.
Также ранее говорилось о планах построить станцию снеготаяния в деревне Кузнечиха Советского района.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+