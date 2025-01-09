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Происшествия

Озвучена вероятная причина пожара в доме Мельникова-Печерского

16 января 2025 12:44  [89] Происшествия

Причиной возгорания в историческом доме Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде, скорее всего, стал аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Точная причина станет известна по итогам экспертизы.

Напомним, что пожар произошел вечером 15 января в здании, расположенном по адресу улица Ульянова, 42/16. Огонь охватил кровлю дома, а площадь возгорания составила 250 квадратных метров. По данным спасателей, из здания эвакуировали пять человек, пострадавших нет.

В районной администрации сообщили, что пострадавшие от огня инженерные системы и конструкции здания будут обследованы.

Жители исторического дома, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения, временно разместились у родственников и знакомых. Окончательное решение о дальнейших мерах для них будет принято после комиссионного обследования здания.  

В управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области подчеркнули, что поскольку дом является памятником архитектуры, он подлежит восстановлению.

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Теги:
ОКН Пожар
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