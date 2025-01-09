Басонова сделали и.о. ректора НГАТУ после ареста Воротникова

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Орест Басонов назначен исполняющим обязанности нового ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Соответствующий приказ 10-01-08/04 Минобрнауки РФ был подписан 14 января. К своим новым обязанностям проректор по научной и инновационной работе НГАТУ приступил с 15 января.
Напомним, что ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он обвиняется в фиктивном зачислении иностранных студентов на бюджет.
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