Басонова сделали и.о. ректора НГАТУ после ареста Воротникова Общество

Фото: пресс-служба НГАТУ

Орест Басонов назначен исполняющим обязанности нового ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующий приказ 10-01-08/04 Минобрнауки РФ был подписан 14 января. К своим новым обязанностям проректор по научной и инновационной работе НГАТУ приступил с 15 января.

Напомним, что ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он обвиняется в фиктивном зачислении иностранных студентов на бюджет.