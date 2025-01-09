Более 1,1 млрд рублей направлено в Нижегородской области на социальные контракты Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В 2025 году из федерального и регионального бюджета на заключение социальных контрактов с жителями Нижегородской области выделен один миллиард сто миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования увеличился почти на 35%. Если в прошлом году в регионе было подписано около 3,3 тысяч соцконтрактов, то в наступившем году представители регионального правительства ожидают увеличения охвата до 4,6 тысячи человек.

"Социальный контракт — способ улучшения благосостояния граждан, доказавший свою высокую эффективность. Нижегородская область присоединилась к проекту Минтруда России в 2020 году, за это время участники успешно открыли своё дело, расширили личное подсобное хозяйство, нашли работу, преодолели трудные жизненные ситуации. Главный итог проведенной работы — увеличение дохода людей", — сказал Глеб Никитин.

За четыре года этой мерой социальной поддержки в регионе воспользовались уже свыше 55 тысяч жителей, а всего программой охвачено более 100 тысяч нижегородцев и членов их семей. Общая сумма средств, направленных на финансирование программы, превысила 7,5 млрд рублей.

Мы предложили экспертам оценить формирующуюся тенденцию и ответить на вопрос: насколько эффективна эта мера поддержки для устойчивого роста качества жизни населения.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" считает, что соцконтракт является одной из мер преодоления бедности населения.

"По определению, соцконтракт предоставляется малоимущим семьям или гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам. Чаще всего это отсутствие дохода, позволяющего жить более-менее спокойно. За 4 года действия программы ею воспользовались свыше 55 тысяч нижегородцев, а государство субсидировало их идею на сумму более 7,5 миллиарда рублей. Эти деньги — в среднем около 136 тысяч рублей — пошли на переобучение, развитие подсобного хозяйства или открытие собственного бизнеса. Наиболее привлекательными видами предпринимательства оказались салоны красоты, обслуживание автомобилей, производство товаров и торговля".

Эрадж Боев, кандидат исторических наук, директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова:

"Практика социальных контрактов, реализация которой осуществляется с 2021 года во всех российских регионах, доказала свою востребованность и эффективность. Особенностью данной программы является ее многофункциональный и целевой характер. Граждане с невысоким уровнем доходов получают возможность воспользоваться поддержкой государства для преодоления проблем материального характера. Несомненным достоинством практики является индивидуальный подход, а также простой и прозрачный алгоритм получения услуги, в том числе с использованием электронных сервисов. Необходимо отметить, что социальные контракты позволяют не только оказать адресную материальную помощь гражданам и членам их семей, но и способствуют экономическому росту в регионах".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Рост финансирования на заключение социальных контрактов на 35% в сравнении с предыдущим годом явно свидетельствует об успешности подобного рода взаимодействия государства и граждан. Данная практика нацелена на оказание адресной помощи тем, кто в этом нуждается, и является действенной мерой для улучшения качества жизни. Но важно понимать, что в отличие от пособий/льгот средства, предоставляемые по социальному контракту, нельзя тратить как угодно. Важно их использовать так, чтобы в последствии зарабатывать больше: например, пройти обучение, переквалификацию, открыть собственное дело или поменять работу. То есть по сути своей - это стимулирующая мера для роста и развития. Социальный контракт очень гармонично встраивается в механизм оказания государственной помощи гражданам на принципах индивидуального подхода, когда соответствующие органы власти совместно с получателем разрабатывают план действий по выходу из кризиса, преодоления материальных трудностей".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии обращает внимание на особенности соцконтрактов:

"В течение 4 лет в рамках исполнения закона "О государственной социальной помощи" происходило формирование базовых принципов системы государственного контракта с гражданами. Разработка концепции государственного контракта стала новым шагом в повышении эффективности государственной социальной помощи. Как показала практика, прямая поддержка малоимущих групп населения в форме своеобразной государственной благотворительности не приводит в большинстве случаев к снижению уровня социальной бедности. Зачастую, внедрение такой системы социальной защиты ведет к росту доли населения, отказавшейся от попыток социальной адаптации в сложных жизненных обстоятельств...".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Социальный контракт необходимо рассматривать не только как меру социальной помощи, но и как инструмент, стимулирующий собственную социально-экономическую активность (предприимчивость) граждан. Полагаю, что представители правительства, координирующие деятельность в этом направлении, располагают данными о том, какой процент граждан, получивших финансирование по социальному контракту, создал и продолжает развивать собственный бизнес, какое количество "соцконтрактников" из нуждающихся просителей стало субъектами малого и среднего бизнеса. Такими данными также должна располагать и Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Полагаю, что динамика в этом процессе позитивна и если предположение верно, то это во-многом объясняет значительный рост (на 35%) объемов финансирования по социальным контрактам на 2025 год".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"