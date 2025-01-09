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Общество

Андрей Чугунов: "Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения"

16 января 2025 14:48  [68] Общество

В 2025 году из федерального и регионального бюджета на заключение социальных контрактов с жителями Нижегородской области выделен один миллиард сто миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования увеличился почти на 35%. Если в прошлом году в регионе было подписано около 3,3 тысяч соцконтрактов, то в наступившем году представители регионального правительства ожидают увеличения охвата до 4,6 тысячи человек.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения. И, судя по всему, достаточно эффективная.

По определению, соцконтракт предоставляется малоимущим семьям или гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам. Чаще всего это отсутствие дохода, позволяющего жить более-менее спокойно. 

Цитируем: "Социальный контракт — соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации".

То есть, это взаимообразный договор: государство дает деньги, а человек обязуется трудоустроиться, открыть свое дело или наладить личное подсобное хозяйство.

За 4 года действия программы ею воспользовались свыше 55 тысяч нижегородцев, а государство субсидировало их идею на сумму более 7,5 миллиарда рублей.

Эти деньги — в среднем около 136 тысяч рублей — пошли на переобучение, развитие подсобного хозяйства или открытие собственного бизнеса. Наиболее привлекательными видами предпринимательства оказались салоны красоты, обслуживание автомобилей, производство товаров и торговля.
Эффективность такой помощи доказывает и то, что в наступившем году финансирование увеличено больше, чем на треть — из регионального бюджета предусмотрено выделить на соцконтракты 1,1 миллиарда рублей. По оценкам регионального министерства соцполитики, этой возможностью воспользуются более 4,5 тысяч человек. 

В минсоцполитики рассчитывают, что уровень бедности в регионе к 2030 году снизится до 5%, тогда как в 2024 году он составил 7%. 
Но 5% от 3,1 миллиона жителей Нижегородской области — это 155 тысяч человек. И далеко не все они имеют бизнес-идеи или готовы развивать подсобное хозяйство. Осталось понять, что поможет им".

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Теги:
Андрей Чугунов Социальные проекты
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