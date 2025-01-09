Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению" Общество

В 2025 году из федерального и регионального бюджета на заключение социальных контрактов с жителями Нижегородской области выделен один миллиард сто миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования увеличился почти на 35%. Если в прошлом году в регионе было подписано около 3,3 тысяч соцконтрактов, то в наступившем году представители регионального правительства ожидают увеличения охвата до 4,6 тысячи человек.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"В течение 4 лет в рамках исполнения закона "О государственной социальной помощи" происходило формирование базовых принципов системы государственного контракта с гражданами. Разработка концепции государственного контракта стала новым шагом в повышении эффективности государственной социальной помощи.

Развитые современные государства оказывают значительную поддержку малоимущим слоям населения или гражданам, временно оказавшимся в трудной ситуации. Существует много форм такой поддержки: от прямых выплат денежных средств, до непосредственного обеспечения базовых потребностей таких людей (жилье, одежда, питание и т.д.).

Как показала практика, прямая поддержка малоимущих групп населения в форме своеобразной государственной благотворительности не приводит в большинстве случаев к снижению уровня социальной бедности. Зачастую, внедрение такой системы социальной защиты ведет к росту доли населения, отказавшейся от попыток социальной адаптации в сложных жизненных обстоятельств.

Особенность системы государственного контракта заключается в том, что в ней помощь предоставляется в рамках взаимных обязательств со стороны государства и гражданина. В рамках такой концепции социальной поддержки, основной упор делается не просто на обеспечение минимальных потребностей конкретного человека или семьи. Вместо этого конкретной семье или гражданину предоставляется финансовая возможность самостоятельно восстановить свой утраченный в сложной ситуации социальный статус: получить новую профессию, найти постоянную работу, открыть свое дело и так далее. То есть при такой модели социальной помощи государство ориентируется на активность и личную волю самого человека. Это позволяет поддержать у таких людей приемлемый уровень социальной адаптации, чувство самоуважения, способность вновь обеспечивать свои потребности без внешней поддержки. Именно такое направления социальной поддержки позволяет, с одной стороны, поддержать малоимущие слои населения, а, с другой, избежать явления социального иждивенчества.

Первый опыт реализации системы государственного контракта с гражданами на примере Нижегородской области показал ее высокую эффективность. Происходит не просто поддержка человека, попавшего в трудную ситуацию, но и возвращение его к активной самостоятельной экономической деятельности: такой человек вновь обретает социальную самодостаточность.

Именно успешность реализации этой программы в Нижегородской области привел к увеличению объема ее финансирования на 35% для нашей области, что позволит в 2025 году оказать такую поддержку не менее 4,6 тысячам человек".