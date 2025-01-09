Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"

Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [8465] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [3683] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
18 марта 2024 09:09  [3116] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2762] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2759] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2472] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
08 апреля 2024 19:35  [2184] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
30 января 2024 12:25  [1894] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
17 апреля 2024 17:30  [1724] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
02 августа 2024 16:48  [1699] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
Последние новости рубрики Общество
16 января 2025 16:41  [13] Новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде
16 января 2025 16:17  [77] Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили
16 января 2025 15:50  [116] Хостел и кафе опечатали в Нижнем Новгороде из-за нарушений пожарной безопасности
16 января 2025 15:34  [158] Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января
16 января 2025 15:09  [117] Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"
16 января 2025 14:48  [132] Андрей Чугунов: "Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения"
16 января 2025 14:41  [147] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул
16 января 2025 14:40  [140] Коммунальная авария оставила без воды 23 улицы в Лыскове
16 января 2025 14:39  [142] Более 1,1 млрд рублей направлено в Нижегородской области на социальные контракты
16 января 2025 14:29  [189] Басонова сделали и.о. ректора НГАТУ после ареста Воротникова
Общество

Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"

16 января 2025 15:09  [117] Общество

В 2025 году из федерального и регионального бюджета на заключение социальных контрактов с жителями Нижегородской области выделен один миллиард сто миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования увеличился почти на 35%. Если в прошлом году в регионе было подписано около 3,3 тысяч соцконтрактов, то в наступившем году представители регионального правительства ожидают увеличения охвата до 4,6 тысячи человек.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"В течение 4 лет в рамках исполнения закона "О государственной социальной помощи" происходило формирование базовых принципов системы государственного контракта с гражданами. Разработка концепции государственного контракта стала новым шагом в повышении эффективности государственной социальной помощи.

Развитые современные государства оказывают значительную поддержку малоимущим слоям населения или гражданам, временно оказавшимся в трудной ситуации. Существует много форм такой поддержки: от прямых выплат денежных средств, до непосредственного обеспечения базовых потребностей таких людей (жилье, одежда, питание и т.д.).

Как показала практика, прямая поддержка малоимущих групп населения в форме своеобразной государственной благотворительности не приводит в большинстве случаев к снижению уровня социальной бедности. Зачастую, внедрение такой системы социальной защиты ведет к росту доли населения, отказавшейся от попыток социальной адаптации в  сложных жизненных обстоятельств.

Особенность системы государственного контракта заключается в том, что в ней помощь предоставляется в рамках взаимных обязательств со стороны государства и гражданина. В рамках такой концепции социальной поддержки, основной упор делается не просто на обеспечение минимальных потребностей конкретного человека или семьи. Вместо этого конкретной семье или гражданину предоставляется финансовая возможность самостоятельно восстановить свой утраченный в сложной ситуации социальный статус: получить новую профессию, найти постоянную работу, открыть свое дело и так далее. То есть при такой модели социальной помощи государство ориентируется на активность и личную волю самого человека. Это позволяет поддержать у таких людей приемлемый уровень социальной адаптации, чувство самоуважения, способность вновь обеспечивать свои потребности без внешней поддержки. Именно такое направления социальной поддержки позволяет, с одной стороны, поддержать малоимущие слои населения, а, с другой, избежать явления социального иждивенчества. 

Первый опыт реализации системы государственного контракта с гражданами на примере Нижегородской области показал ее высокую эффективность. Происходит не просто поддержка человека, попавшего в трудную ситуацию, но и возвращение его к активной самостоятельной экономической деятельности: такой человек вновь обретает социальную самодостаточность.

Именно успешность реализации этой программы в Нижегородской области привел к увеличению объема ее финансирования на 35% для нашей области, что позволит в 2025 году оказать такую поддержку не менее 4,6 тысячам человек".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Прудник Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph