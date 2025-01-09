Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили Общество

В Нижнем Новгороде на Гребном канале в два раза увеличили площадь зоны для хранения снега на станции снеготаяния.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", раньше площадь зоны составляла 2,5 тысячи кв метров, а теперь — 5 тысяч кв метров.

Увеличение площади связано с большими объемами снега, которые поступают на станцию в этом сезоне.

Станция снеготаяния на Гребном канале имеет производственные мощности, которые позволяют утилизировать около 7 тысяч кубометров снега в сутки. Всего в Нижнем Новгороде работают две станции снеготаяния — в Советском и Нижегородском районах.

Ранее сообщалось, что на улице Коминтерна в Московском районе планируется построить по концессии станцию снеготаяния.