Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2025 16:17  [46] Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили
16 января 2025 15:50  [109] Хостел и кафе опечатали в Нижнем Новгороде из-за нарушений пожарной безопасности
16 января 2025 15:34  [137] Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января
16 января 2025 15:09  [112] Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"
16 января 2025 14:48  [128] Андрей Чугунов: "Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения"
16 января 2025 14:41  [143] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул
16 января 2025 14:40  [137] Коммунальная авария оставила без воды 23 улицы в Лыскове
16 января 2025 14:39  [138] Более 1,1 млрд рублей направлено в Нижегородской области на социальные контракты
16 января 2025 14:29  [178] Басонова сделали и.о. ректора НГАТУ после ареста Воротникова
16 января 2025 14:00  [169] Нижегородцев предупредили о рисках купания в проруби на Крещение
Общество

Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили

16 января 2025 16:17  [46] Общество

В Нижнем Новгороде на Гребном канале в два раза увеличили площадь зоны для хранения снега на станции снеготаяния.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", раньше площадь зоны составляла 2,5 тысячи кв метров, а теперь — 5 тысяч кв метров.

Увеличение площади связано с большими объемами снега, которые поступают на станцию в этом сезоне.

Станция снеготаяния на Гребном канале имеет производственные мощности, которые позволяют утилизировать около 7 тысяч кубометров снега в сутки. Всего в Нижнем Новгороде работают две станции снеготаяния — в Советском и Нижегородском районах.

Ранее сообщалось, что на улице Коминтерна в Московском районе планируется построить по концессии станцию снеготаяния.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Нижегородский район Снег
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 12:53  [175] Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе прошел экспертизу
19 января 2024 14:36  [877] Застройщик сменился у станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода
16 июня 2022 12:01  [1255] Новая станция снеготаяния появится в Советском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph