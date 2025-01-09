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Культура и отдых

Нижегородские антиквары рассказали о последних трендах в коллекционировании

16 января 2025 16:29  [40] Культура и отдых

Фото: предоставлено Олегом Рябовым

Нижегородские антиквары рассказали о возможности заработать на коллекционировании. Об этом сообщает "Время Н".

По словам антиквара, издателя и писателя Олега Рябова, для любого человека, который интересуется антиквариатом и хочет на этом заработать, важно найти хорошего дилера, который подскажет и поможет.

"Однако, если коллекционер начнет собирать что-то одно, то гарантии хорошего заработка у него не будет. Так, за последние 20 лет цены на некогда популярный предмет коллекционирования и приобретения ради перепродажи - иконы - значительно подешевели. За это же время стоимость дореволюционных открыток выросла в 10 раз", - сказал Рябов.

В последнее время коллекционеры стали собирать самовары, колокольчики, навесные замки. Все это ржавело на чердаках и в кладовках, а сейчас, оказывается, выросло в цене.

Основатель и гендиректор частной художественной галереи "Русский век" Наталья Тюльникова добавила, что за 35 лет работы в этом бизнесе она была свидетелем открытия и бесславного закрытия более 15 частных галерей.

"В нашем бизнесе всегда предложение превышает спрос. Профессиональных художников много, а настоящих коллекционеров все меньше. В последнее время появились молодые ребята, которые имеют финансовые возможности, но, к сожалению, не торопятся прислушиваться к мнению экспертов. Они больше ориентируются на моду, которую диктует интернет", - рассказал Тюльникова.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.

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Теги:
Живопись Искусство
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