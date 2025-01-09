Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения Общество

Митрополит Георгий проведет праздничное богослужение в соборе Александра Невского по случаю Крещения Господня. Оно начнется в 9:00 19 января, сообщается на сайте епархии.

После Божественной литургии митрополит Георгий совершит чин освящения воды.

Добавим, что в ночь на 19 января и в сам праздник богослужения пройдут в 91 храме Нижнего Новгорода, в том числе монастырские.

Ознакомиться со списком храмов, где будут проводится ночные литургии можно на сайте митрополии. В остальных храмах службы проходят по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о возможных опасностях, связанных с купанием в проруби.

Также напомним, что в этом году не стоит ожидать крещенских морозов.