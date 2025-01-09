Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения

Митрополит Георгий проведет праздничное богослужение в соборе Александра Невского по случаю Крещения Господня. Оно начнется в 9:00 19 января, сообщается на сайте епархии.
После Божественной литургии митрополит Георгий совершит чин освящения воды.
Добавим, что в ночь на 19 января и в сам праздник богослужения пройдут в 91 храме Нижнего Новгорода, в том числе монастырские.
Ознакомиться со списком храмов, где будут проводится ночные литургии можно на сайте митрополии. В остальных храмах службы проходят по обычному расписанию.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о возможных опасностях, связанных с купанием в проруби.
Также напомним, что в этом году не стоит ожидать крещенских морозов.
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