Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2025 17:54  [65] Шесть купелей подготовили для Крещенских купаний в Нижнем Новгороде
16 января 2025 17:19  [104] Валидаторы для оплаты проезда стали устанавливать в нижегородских автобусах
16 января 2025 17:11  [120] Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения
16 января 2025 16:41  [138] Новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде
16 января 2025 16:17  [158] Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили
16 января 2025 15:50  [154] Хостел и кафе опечатали в Нижнем Новгороде из-за нарушений пожарной безопасности
16 января 2025 15:34  [245] Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января
16 января 2025 15:09  [143] Александр Прудник: "Введение практики соцконтрактов повысило эффективность социальной помощи населению"
16 января 2025 14:48  [150] Андрей Чугунов: "Социальные контракты – одна из мер преодоления бедности населения"
16 января 2025 14:41  [173] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул
Общество

Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения

16 января 2025 17:11  [120] Общество

Митрополит Георгий проведет праздничное богослужение в соборе Александра Невского по случаю Крещения Господня. Оно начнется в 9:00 19 января, сообщается на сайте епархии. 

После Божественной литургии митрополит Георгий совершит чин освящения воды.

Добавим, что в ночь на 19 января и в сам праздник богослужения пройдут в 91 храме Нижнего Новгорода, в том числе монастырские.

Ознакомиться со списком храмов, где будут проводится ночные литургии можно на сайте митрополии. В остальных храмах службы проходят по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о возможных опасностях, связанных с купанием в проруби.

Также напомним, что в этом году не стоит ожидать крещенских морозов.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Церковь
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 14:00  [199] Нижегородцев предупредили о рисках купания в проруби на Крещение
14 января 2025 14:15  [372] Крещенских морозов в Нижнем Новгороде не будет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph