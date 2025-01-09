Крещенских морозов в Нижнем Новгороде не будет

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Крещенских морозов в Нижнем Новгороде 19 января не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
По информации синоптика, на Крещение-2025 температура воздуха будет колебаться в пределах 0... -2 градусов.
"Сильных морозов на Крещение не ожидается", - заявила Мокеева.
Ранее микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать.
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