Крещенских морозов в Нижнем Новгороде не будет Общество

Фото: Светлана Шуга

Крещенских морозов в Нижнем Новгороде 19 января не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По информации синоптика, на Крещение-2025 температура воздуха будет колебаться в пределах 0... -2 градусов.

"Сильных морозов на Крещение не ожидается", - заявила Мокеева.

Ранее микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать.