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Общество

Судебные приставы взыскали с нижегородки 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом

16 января 2025 20:15  [113] Общество

Судебные приставы взыскали с жительницы Арзамасского района 406 тысяч рублей в счет погашения ущерба, причиненного мошенническими действиями с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Женщина обратилась в местное отделение социального фонда России для выдачи ей государственного сертификата на маткапитал, предоставив туда недостоверные сведения. Не имея намерений улучшить свои жилищные условия, она подписала договор купли-продажи жилого помещения на сумму, превышающую реальную стоимость недвижимости.

После этого средства маткапитала были переведены на счет злоумышленницы. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

На нее завели уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Суд потребовал с нее возместить причиненный государству материальный ущерб в размере 408 тысяч рублей.

Судебный пристав запретил регистрационные действия в отношении двух квартир женщины, обратил взыскание на деньги на ее расчетных счетах, а также ограничил ей в праве выезда за пределы страны. В результате женщина полностью оплатила задолженность в том числе исполнительский сбор, который составил более 28 тысяч рублей.

Напомним, приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей.

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Теги:
Судебные приставы УФССП
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