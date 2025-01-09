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Общество

Проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения

17 января 2025 08:29  [108] Общество

Государственная экспертиза не дала разрешения на проведение работ по сохранению Владимирской церкви, расположенной в Городце Нижегородской области. Храм имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Как указано в ГИС ЕГРЗ, проектная документация с результатами инженерных изысканий получила отрицательное заключение 15 января. 

Историческая церковь находится на улице Панфилова в районе Нижняя Слобода. Ответственность за ее сохранение возложена на муниципальное учреждение "Городецстройсервис". Разработкой проектной документации занимались нижегородские компании "Проектриск" и "Асгард". 

Параллельно в Городце продолжаются работы по благоустройству набережной Юрия Долгорукова. Контракт на их выполнение стоимостью 118,4 млн рублей был заключен с компанией "Астрим-ЖилТехстрой". Финансирование в основном обеспечено федеральным грантом, который город получил после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

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Теги:
Городец Объекты культурного наследия РПЦ
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