Проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения

Государственная экспертиза не дала разрешения на проведение работ по сохранению Владимирской церкви, расположенной в Городце Нижегородской области. Храм имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Как указано в ГИС ЕГРЗ, проектная документация с результатами инженерных изысканий получила отрицательное заключение 15 января.
Историческая церковь находится на улице Панфилова в районе Нижняя Слобода. Ответственность за ее сохранение возложена на муниципальное учреждение "Городецстройсервис". Разработкой проектной документации занимались нижегородские компании "Проектриск" и "Асгард".
Параллельно в Городце продолжаются работы по благоустройству набережной Юрия Долгорукова. Контракт на их выполнение стоимостью 118,4 млн рублей был заключен с компанией "Астрим-ЖилТехстрой". Финансирование в основном обеспечено федеральным грантом, который город получил после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.
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