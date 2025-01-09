ТЦ "Этажи" на Белинке выкупила "Нижегородская областная фармация" Бизнес

Торговый центр "Этажи" на улице Белинского в Нижнем Новгороде выкупила "Нижегородская областная фармация" (НОФ). Сделка оценивается в сумму до 700 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

НОФ — госпредприятие, которое владеет сетью аптек и обеспечивает лекарствами и медизделиями лечебных учреждений региона. Оно выкупило 1-6 этажи ТЦ и теперь планирует сдавать их в аренду по согласованию с областным министерством имущества.

Отмечается, что туда могут переехать представители власти, в том числе администрация Нижнего Новгорода. Также в бывший ТЦ планируется переместить госаптеку. Но сначала требуется провести модернизацию здания.

Напомним, торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде закрылся в октябре 2024 года. В настоящее время в нем работает только цокольный этаж, где находится супермаркет.

Ранее сообщалось, что власти выкупили здание Дома связи на площади Горького.