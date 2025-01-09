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Потепление до +1 градуса придет в Нижний Новгород в эти выходные

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Теплая и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные 18 и 19 января. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс Погода".

В субботу днем будет пасмурно, температура воздуха составит 0...+1 градус, местами пройдет снег с дождем. Ночью температура воздуха останется без изменений. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3,7-4,6 м/с.

На следующий день сохранится пасмурная погода, столбики термометров будут колебаться в пределах -1…+1 градуса. В ночное время похолодает до -2 градусов, местами пройдет снег. Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 5- 5,5 м/с.

Напомним, морозов в Нижнем Новгороде на Крещение не ожидается.

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