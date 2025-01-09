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Общество

Машину для прокладки дорог по льду Байкала создали нижегородские ученые

18 января 2025 07:11  [108] Общество

Фото: pixabay.com

Ученые Нижегородского государственного технического университета, под руководством доктора технических наук, профессора Виктора Кулепова (НГТУ), и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали проект специальной  машины (ЛПМ-203) для прокладки дорог по льду водоёмов и удаления снежно-ледовых образований.

Как сообщается на сайте Минобрнауки России, данное изобретение поможет в работе Байкальского нейтринного телескопа. Машина предназначена для срезания торосов на озере Байкал в зимний период и подготовки трассы для подводных кабельных линий. Она будет очищать трассу с помощью винтовых полос с резцами и удалять измельчённую массу.

Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD - уникальная научная установка для регистрации слабых вспышек света. Телескоп строится международной коллаборацией, ведущую роль играют Институт ядерных исследований РАН и ОИЯИ. Телескоп расположен на расстоянии более 3 км от береговой линии Байкала, его детекторы начинаются на глубине 700 м и уходят вниз на 1,3 км до дна озера.

Оборудование и техника для монтажа телескопа могут быть доставлены к месту только в зимний период, когда поверхность озера покрыта снегом и ледяными тросами, что делает эти места труднодоступными.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ и НГТУ будут участвовать в разработках путевой ж/д техники.

 

 

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Теги:
Наука НГТУ
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