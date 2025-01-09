Нижегородцев призвали не верить фейкам об отравленной воде Общество

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Недостоверная информация об отравленной бутилированной воде вновь распространяется в мессенджерах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Записанные анонимные голосовые сообщения о якобы завезенной в Россию отравленной бутилированной воде с пометкой "часто пересылаемое" вовсю распространяются на территории Красноярского края.

"Краевой Роспотребнадзор уже опроверг эту информацию, в регионе не зарегистрировано ни одного случая отравления такой водой", - пояснил Никонов.

Однако не исключено, что фейк может добраться до Нижнего Новгорода. Граждан призвали не верить недостоверной информации, а также критически относиться к сомнительным сообщениям в интернете и мессенджерах.

Напомним, Бутурлинский водоканал оштрафовали на 220 тысяч рублей за вред природе.