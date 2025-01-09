Санаторий "Автомобилист" закрыли из-за сброса сточных вод в Волгу Общество

Фото: Росприроднадзор

Борской городской суд на два месяца закрыл нижегородский санаторий "Автомобилист".

Как сообщает пресс-служба межрегионального Управления Росприроднадзора, причиной закрытия стал сброс сточных вод в реку Волгу.

По данным ведомства, санаторий допустил нарушения экологии, из-за чего были затоплены несколько заболоченных участков.

Взятые пробы показали превышение допустимых значений в несколько раз. Кроме того, инспекторы Росприроднадзора установили, что очистные сооружения санатория устарели и вода не проходит должную очистку. Руководство учреждения было в курсе всех проблем, но не торопилось их устранять. В результате администрацию санатория оштрафовали и обязали устранить все нарушения, а турбазу закрыли на 60 суток.

Ранее сообщалось, что нижегородский санаторий "Автомобилист" нарушил правила сброса сточных вод.