Бутурлинский водоканал оштрафовали на 220 тысяч рублей за вред природе Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Мордовии

Бутурлинский районный суд привлек МУП "Бутурлинский водоканал" к ответственности за нарушение правил водопользования. Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, основанием стала проверка, которая выявила многочисленные нарушения природоохранных требований.

МУП эксплуатирует очистные сооружения для очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Пьяна, с превышением содержания загрязняющих веществ по меди до 42 раз, никелю до 43 раз и стронцию до 14 раз, что свидетельствует о негативном влиянии сточных вод на водный объект.

Суд признал, что предприятие не обеспечило надлежащую работу очистных сооружений, и оштрафовал его на 80 тысяч рублей.

Также Росприроднадзор выявил нарушения в области обращения с отходами производства и потребления: нет утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, не ведется учет отходов, не составлены паспорта отходов, не обеспечены безопасные условия временного накопления строительных отходов. Выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и несоответствия требованиям программы производственного экологического контроля.

В отношении юридического и должностных лиц вынесены постановления о штрафах на общую сумму 220 тысяч рублей. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого контролируется Росприроднадзором.

Ранее сообщалось, что санаторий "Автомобилист" закрыли из-за сброса сточных вод в Волгу.