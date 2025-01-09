Гибель рабочего на очистных под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом

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Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочего на очистных сооружениях в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, в январе 2025 года машинист установок во время чистки снега упал в открытый колодец со сточными водами и утонул.
По данным ведомства, на территории очистных сооружений, где погиб рабочий не было ограждений, люков и запорных устройств колодца.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).
В настоящее время следователь Следственного комитета России проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, двое мужчин погибли во время ремонта машины в Нижегородской области.
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