Гибель рабочего на очистных под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочего на очистных сооружениях в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в январе 2025 года машинист установок во время чистки снега упал в открытый колодец со сточными водами и утонул.

По данным ведомства, на территории очистных сооружений, где погиб рабочий не было ограждений, люков и запорных устройств колодца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователь Следственного комитета России проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, двое мужчин погибли во время ремонта машины в Нижегородской области.