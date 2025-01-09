Пожилая женщина пострадала в результате взрыва в Богородске Происшествия

Пожилая женщина пострадала в результате взрыва в жилом доме в Богородске, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве.

Напомним, что инцидент произошел вечером 17 января на улице Огарева. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара на крыше. Также известно об обрушении межквартирной перегородки.

Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших. Однако позже поступила информация от минздрава о пожилой женщине с признаками отравления угарным газом. Ей оказывается медпомощь.