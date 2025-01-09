Богородская прокуратура выясняет причины взрыва в жилом доме

Богородский прокурор Константин Ларюшин выехал на место взрыва, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Вечером 17 января в двухэтажном жилом доме на улице Огарева произошел взрыв с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки.
По данным регионального МЧС, на пожаре были спасены 7 человек. Пострадала пожилая женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, рассказали в областном министерстве здравоохранения.
Прокуратура установила, что дом газифицирован. Правоохранители занимаются установлением причин случившегося.
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