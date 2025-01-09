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Происшествия

Богородская прокуратура выясняет причины взрыва в жилом доме

17 января 2025 21:31  [37] Происшествия

Богородский прокурор Константин Ларюшин выехал на место взрыва, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Вечером 17 января в двухэтажном жилом доме на улице Огарева произошел взрыв с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки.

По данным регионального МЧС, на пожаре были спасены 7 человек. Пострадала пожилая женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, рассказали в областном министерстве здравоохранения.

Прокуратура установила, что дом газифицирован. Правоохранители занимаются установлением причин случившегося.

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Теги:
Богородск Взрыв газа Прокуратура
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