Шесть человек оштрафовали за опасные маневры на парковке ТЦ на Автозаводе Происшествия

Фото: скрин tg-канал ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода шестеро человек привлекли к административной ответственности за дрифт на парковке у торгового центра.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько автомобилей хаотично двигались по парковке, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Сотрудники полиции быстро установили личности нарушителей. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 лет и одна женщина в возрасте 30 лет.

В отношении всех участников были составлены 16 административных протоколов. Дрифтеры были оштрафованы за отсутствие страховки, документов на ТС, управление автомобилем с нечитаемыми номерными знаками и управление автомобилем с техническими неисправностями. Также были оштрафованы пассажиры автомобилей за езду без ремня безопасности.

Общая сумма штрафов составила более 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что верхнепечёрских дрифтеров привлекли к ответственности за опасную езду.