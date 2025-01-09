Шесть человек оштрафовали за опасные маневры на парковке ТЦ на Автозаводе

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода шестеро человек привлекли к административной ответственности за дрифт на парковке у торгового центра.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько автомобилей хаотично двигались по парковке, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих.
Сотрудники полиции быстро установили личности нарушителей. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 лет и одна женщина в возрасте 30 лет.
В отношении всех участников были составлены 16 административных протоколов. Дрифтеры были оштрафованы за отсутствие страховки, документов на ТС, управление автомобилем с нечитаемыми номерными знаками и управление автомобилем с техническими неисправностями. Также были оштрафованы пассажиры автомобилей за езду без ремня безопасности.
Общая сумма штрафов составила более 13 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что верхнепечёрских дрифтеров привлекли к ответственности за опасную езду.
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