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Происшествия

Шесть человек оштрафовали за опасные маневры на парковке ТЦ на Автозаводе

18 января 2025 11:00  [34] Происшествия

Фото: скрин tg-канал ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода шестеро человек привлекли к административной ответственности за дрифт на парковке у торгового центра.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько автомобилей хаотично двигались по парковке, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Сотрудники полиции быстро установили личности нарушителей. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 лет и одна женщина в возрасте 30 лет.

В отношении всех участников были составлены 16 административных протоколов. Дрифтеры были оштрафованы за отсутствие страховки,  документов на ТС, управление автомобилем с нечитаемыми номерными знаками и  управление автомобилем с техническими неисправностями. Также были оштрафованы пассажиры автомобилей за езду без ремня безопасности.

Общая сумма штрафов составила более 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что верхнепечёрских дрифтеров привлекли к ответственности за опасную езду.

 

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Теги:
Автозаводский район МВД Штраф
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