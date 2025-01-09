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Общество

Жители поселка Ильино-Заборское не обращались в Росприроднадзор с жалобами на племзавод

18 января 2025 14:38  [106] Общество

Фото: стоп-кадр программы "Кстати"

Жители села Ильино-Заборское, расположенного в Семёновском районе Нижегородской области, не обращались в региональное управление Росприроднадзора с жалобами на деятельность племенного завода, который, по их мнению, загрязняет территорию посёлка навозом.

Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени жалоб и обращений от жителей села на нарушения требований природоохранного законодательства вне поступало."- говорится в сообщении Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ведомстве также отметили, что на основании полученной от редакции информации, инспекторы проводят предварительную проверку фактов, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях управления в рамках его полномочий.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче.

 

 

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Теги:
Росприроднадзор Экология
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