Жители поселка Ильино-Заборское не обращались в Росприроднадзор с жалобами на племзавод Общество

Фото: стоп-кадр программы "Кстати"

Жители села Ильино-Заборское, расположенного в Семёновском районе Нижегородской области, не обращались в региональное управление Росприроднадзора с жалобами на деятельность племенного завода, который, по их мнению, загрязняет территорию посёлка навозом.

Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени жалоб и обращений от жителей села на нарушения требований природоохранного законодательства вне поступало."- говорится в сообщении Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ведомстве также отметили, что на основании полученной от редакции информации, инспекторы проводят предварительную проверку фактов, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях управления в рамках его полномочий.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче.