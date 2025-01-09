Морозы до -17 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 22 января Общество

Морозы до -17 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 22 января

Погода в Нижнем Новгороде на следующую неделю с 20 по 26 января ожидается холодной. Об этом сообщается на сайте "Gismeteo".

Начиная со вторника, температура упадет до -12. 22 января в среду ожидаются заморозки до -17 градусов.

С четверга до субботы морозы уже перестанут ощущаться так сильно. Температура в среднем ожидается от до -5.

В воскресение "плюс вернется" - до +1 градуса тепла.

Напомним, что сильные морозы в Нижнем Новгороде прогнозируется только в феврале.