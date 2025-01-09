Морозы до -17 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 22 января
Погода в Нижнем Новгороде на следующую неделю с 20 по 26 января ожидается холодной. Об этом сообщается на сайте "Gismeteo".
Начиная со вторника, температура упадет до -12. 22 января в среду ожидаются заморозки до -17 градусов.
С четверга до субботы морозы уже перестанут ощущаться так сильно. Температура в среднем ожидается от до -5.
В воскресение "плюс вернется" - до +1 градуса тепла.
Напомним, что сильные морозы в Нижнем Новгороде прогнозируется только в феврале.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+