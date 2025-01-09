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Общество

Сильные морозы придут в Нижегородскую область только в феврале

16 января 2025 20:40  [106] Общество

Фото: Кира Мишина

Настоящие зимние морозы в Нижегородской области ожидаются не раньше конца января – начала февраля. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Верхне-Волжского УГМС Ольга Мокеева в интервью радио "Комсомольская правда - Нижний Новгород".  

По её словам, Крещенская ночь с 18 на 19 января будет довольно тёплой – температура составит от 0 до -4 градусов. Днём воздух прогреется до 0…+2 градусов, а в районах области местами до +3. Синоптики прогнозируют осадки – дождь, мокрый снег и снег, а на дорогах возможна наледь.  

Эксперт отметила, что изменение климата заметно влияет на зиму в регионе. Всемирная метеорологическая организация регулярно пересматривает климатические нормы, так как температура на планете продолжает расти.  

Январь 2020 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений – погода напоминала скорее ноябрь или март, а в Нижнем Новгороде температура поднималась до +5…+7 градусов.  

"В XXI веке такие тёплые зимы случаются всё чаще. Фактически каждый третий январь оказывается аномально тёплым", – подчеркнула Мокеева.

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Теги:
Морозы Погода Прогноз
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