Началась регистрация на "Лыжню России 2025" в Нижнем Новгороде Спорт

В Нижнем Новгороде стартовала регистрация на участие в массовой лыжной гонке "Лыжня России 2025" (0+). Министр спорта региона Дмитрий Кабайло сообщил об этом в своем Telegram-канал.

Соревнования состоятся 8 февраля и будут посвящены 80-летию Победы. Старт гонки в столице Приволжья традиционно состоится на поляне рядом с жилым комплексом "Окский берег" в 9 часов утра.

В программе мероприятия — индивидуальные забеги на дистанции 10 и 5 км, детские и семейные забеги на 500 м, а также брендированный забег на 2 км и соревнования ГТО на дистанциях 2, 3 и 5 км. Регистрация для всех участников доступна через «Госуслуги» до 6 февраля, а для корпоративных команд — до этой же даты. Также предусмотрена предварительная регистрация по электронной почте до 2 февраля.

Министр призвал всех желающих принять участие в гонке, подчеркнув, что это отличная возможность для активного отдыха и спортивных достижений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разработали концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха".