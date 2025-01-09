Антициклон избавит Нижний Новгород от снегопадов и пробок Общество

Фото: Кира Мишина

В последние дни в Нижнем Новгороде наблюдаются сильные снегопады, однако вскоре в регион придет антициклон, который принесет облегчение от холодной и снежной погоды, вызывающей многокилометровые пробки. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд порталу NN.RU.

По словам синоптика, с 20 января начнется формирование антициклонного режима циркуляции. Этот процесс приведет к прекращению облакообразования и, соответственно, не приведет к значительным осадкам.

Вильфанд отметил, что в течение оставшейся части января в Нижнем Новгороде останется теплая погода, хотя в последнюю неделю месяца температура немного понизится, но останется на 4-5 градусов выше нормы, как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что vорозы до -17 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 22 января.