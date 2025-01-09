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Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижегородской области в феврале

18 января 2025 14:00  [77] Общество

Метеорологи рассказали, какая погода ждет нижегородцев в феврале.

По информации, которая опубликована на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в последний зимний месяц будет в пределах от -7 до -10 градусов. 

Эти цифры соответствуют средним показателям, рассчитанным на основе наблюдений за период с 1991 по 2020 год.

Кроме того, предполагается, что количество осадков будет соответствовать норме — от 25 до 40 миллиметров.

Напомним, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Верхне-Волжского УГМС Ольги Мокеевой, настоящие зимние морозы в Нижегородской области ожидаются в начале февраля.

Ранее сообщалось, что не стоит ждать Крещенских морозов в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что в выходные в областной центр придет потепление до +1.

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Теги:
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