Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижегородской области в феврале

Метеорологи рассказали, какая погода ждет нижегородцев в феврале.
По информации, которая опубликована на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в последний зимний месяц будет в пределах от -7 до -10 градусов.
Эти цифры соответствуют средним показателям, рассчитанным на основе наблюдений за период с 1991 по 2020 год.
Кроме того, предполагается, что количество осадков будет соответствовать норме — от 25 до 40 миллиметров.
Напомним, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Верхне-Волжского УГМС Ольги Мокеевой, настоящие зимние морозы в Нижегородской области ожидаются в начале февраля.
Ранее сообщалось, что не стоит ждать Крещенских морозов в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что в выходные в областной центр придет потепление до +1.
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