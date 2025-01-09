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Общество

15-градусные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

20 января 2025 10:22  [39] Общество

Пасмурная и морозная погода ожидается в Нижнем Новгороде на неделе с 20 по  26 января. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс Погода".

В понедельник, 20 января, в столице Приволжья будет пасмурно, пройдет небольшой снег, столбики термометра будут колебаться в пределах -6… +1 градуса. Ночью похолодает до -10 градусов.

Во вторник, 21 января, ожидается малооблачная погода без осадков, морозы окрепнут до -9…-12 градусов. В ночное время столбики термометра опустятся до отметки в -15 градусов.

В среду, 22 января, в город вернется пасмурная погода, похолодает до -14 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -7… -10 градусов.

В четверг, 23 января, в Нижнем Новгороде сохранится пасмурная погода, столбики термометра поднимутся до -7… -6 градусов. В ночное время температура воздуха не изменится.

В пятницу, 24 января, также будет пасмурно, температура воздуха составит -5… -6 градусов. Ночью похолодает до -7 градусов, пройдет небольшой снег.

В субботу, 25 января, синоптики обещают слабые морозы без осадков, столбики термометра опустятся до – 3… -5 градусов, а в ночное время потеплеет до -2… -1 градуса. На следующий день, 26 января, будет пасмурно, местами пройдет дождь со снегом, потеплеет до +1 градуса.

Ранее микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать.

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