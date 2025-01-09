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Общество

Нижегородская мэрия выплатит компенсации жителям аварийного дома на Сутырина

20 января 2025 12:13  [5] Общество

Фото: "Яндекс.Карты"

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок компенсации за аренду жилья жителям аварийного дома на улице Сутырина, 10. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Так, собственникам и нанимателям однокомнатных квартир в доме будет выплачиваться по 24,3 тысячи рублей в месяц. Владельцы и наниматели двухкомнатных квартир получат 28,9 тысячи рублей.

Администрация Сормовского района перечислит компенсации за аренду квартир жителям дома № 10 по улице Сутырина спустя пять рабочих дней с момента предоставления ими документов.

Собственникам или нанимателям жилья для этого требуется принести заявление о выплате денежной компенсации за найм жилья, копии паспорта и договора найма жилого помещения, подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилья, а также банковские реквизиты для выплаты возмещения.

Отметим, что в конце декабря 2024 года из-за частичного разрушения несущих конструкций дома №10 на Сутырина был введен режим повышенной готовности в Сормове.

Напомним, дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году.

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Теги:
Ветхий фонд Компенсация
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