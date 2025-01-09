Нижегородская мэрия выплатит компенсации жителям аварийного дома на Сутырина

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок компенсации за аренду жилья жителям аварийного дома на улице Сутырина, 10. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.
Так, собственникам и нанимателям однокомнатных квартир в доме будет выплачиваться по 24,3 тысячи рублей в месяц. Владельцы и наниматели двухкомнатных квартир получат 28,9 тысячи рублей.
Администрация Сормовского района перечислит компенсации за аренду квартир жителям дома № 10 по улице Сутырина спустя пять рабочих дней с момента предоставления ими документов.
Собственникам или нанимателям жилья для этого требуется принести заявление о выплате денежной компенсации за найм жилья, копии паспорта и договора найма жилого помещения, подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилья, а также банковские реквизиты для выплаты возмещения.
Отметим, что в конце декабря 2024 года из-за частичного разрушения несущих конструкций дома №10 на Сутырина был введен режим повышенной готовности в Сормове.
Напомним, дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+