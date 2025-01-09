Вакцину от пневмококковой инфекции поставят в Нижегородскую область в конце января Общество

Вакцину от пневмококковой инфекции поставят в Нижегородскую область в конце января Фото: Александр Воложанин

Первая поставка вакцины от пневмококковой инфекции (препарат "Превенар" или "Пнемотекс") ожидается в Нижегородской области в конце января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как отметили в ведомстве, поставки в Нижегородскую область вакцин для иммунизации детей осуществляются централизованно через Минздрав РФ согласно графику и выделенному на регион количеству доз.

В качестве профилактики пневмококковой инфекции у детей и взрослых подразумевается два варианта – специфический и неспецифический. Специфическая профилактика считается наиболее эффективной и подразумевает вакцинацию. Неспецифическая профилактика включает в себя укрепление иммунной системы, отказ от курения и алкоголя, физические нагрузки.

Кроме того, в течение года в регионе ожидают поставки комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Родители всех детей, подлежащих иммунизации, будут оперативно оповещены об этом через медорганизации по месту прикрепления.

Ранее сообщалось, что количество заболевших гриппом нижегородцев стремительно растет.