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Общество

Вакцину от пневмококковой инфекции поставят в Нижегородскую область в конце января

20 января 2025 14:18  [100] Общество
Вакцину от пневмококковой инфекции поставят в Нижегородскую область в конце января

Вакцину от пневмококковой инфекции поставят в Нижегородскую область в конце января

Фото: Александр Воложанин

Первая поставка вакцины от пневмококковой инфекции (препарат "Превенар" или "Пнемотекс") ожидается в Нижегородской области в конце января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как отметили в ведомстве, поставки в Нижегородскую область вакцин для иммунизации детей осуществляются централизованно через Минздрав РФ согласно графику и выделенному на регион количеству доз.

В качестве профилактики пневмококковой инфекции у детей и взрослых подразумевается два варианта – специфический и неспецифический. Специфическая профилактика считается наиболее эффективной и подразумевает вакцинацию. Неспецифическая профилактика включает в себя укрепление иммунной системы, отказ от курения и алкоголя, физические нагрузки.  

Кроме того, в течение года в регионе ожидают поставки комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Родители всех детей, подлежащих иммунизации, будут оперативно оповещены об этом через медорганизации по месту прикрепления. 

Ранее сообщалось, что количество заболевших гриппом нижегородцев стремительно растет.

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Теги:
Вакцинация Здравоохранение
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