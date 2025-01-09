Минюст отказал в регистрации АНО для продолжения проекта "Новый городовой" Общество

Фото: Ксения Самсонова

Главное управление министерства юстиции по Нижегородской области отказало в регистрации автономной некоммерческой организации "Центр международного сотрудничества и туризма". Об этом заявил директор городского департамента туризма Александр Симагин в ходе заседания комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 20 января.

Эта организация должна была реализовать проект "Новый городовой" в Нижнем Новгороде в 2025 году. Для завершения процедуры государственной регистрации АНО "Центр международного сотрудничества и туризма" этой организации нужно внести изменение в ее название и наименование учредителя.

"Такое решение требуется для приведения наименования организации в соответствие с целями и видами ее деятельности", - пояснил Симагин.

Он предложил изменить название организации на "Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма". Члены профильной комиссии гордумы поддержали это решение единогласно.

Напомним, что новые городовые появились на улицах Нижнего Новгорода в мае 2022 года. Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.