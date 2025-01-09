Почти 45 млн рублей направят на ремонт моста через Люнду Общество

Капремонт моста запланирован на 115 км федеральной трассы "Поветлужье" через реку Люнду в Нижегородской области. Как сообщается на портале госзакупок, заказчиком работ является ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

По условиям контракта, будущий подрядчик обязуется демонтировать существующую переправу.

Всего на ремонт моста предусмотрены средства в размере 44,6 млн рублей. Подрядная организация обязуется выполнить монтаж опор, подпорных стенок, установить арку для стока воды с системой водоотведения, а также благоустроить прилегающую территорию и произвести еще ряд иных работ.

Срок окончания ремонта моста обозначен октябрем 2025 года.

Напомним, проезд по путепроводу у Мызинского моста через Суздальскую ограничили с 15 января.

