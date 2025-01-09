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Нижегородский стадион "Водник" могут реконструировать по механизму КРТ

20 января 2025 15:56  [104]

Нижегородские власти рассматривают реконструкцию стадиона "Водник" через механизм КРТ. Это решение было одобрено комиссией при областном министерстве градостроительства и связано с необходимостью внесения изменений в городские Правила землепользования и застройки для реализации проекта.

Проект КРТ, предполагающий реконструкцию стадиона, охватит территорию, ограниченную улицами Володарского, Ошарской, Грузинской и Алексеевской. В рамках концепции планируется передача объектов спортивной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Отметим, что история с реконструкцией стадиона "Водник" длится уже несколько лет. В 2006-2010 годах был предпринят попытка реализовать проект с компанией "Пересвет-Регион-НН", однако он не был завершен. Позднее власти планировали включить объект в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды", но из-за высокой стоимости проект не был принят. В 2023 году автономная некоммерческая организация "На старт" предложила частную концессионную инициативу для реконструкции стадиона. Взамен инвестор рассчитывает получить право на застройку соседних участков с административными зданиями и гаражами, которые планируется снести для строительства жилья.

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Теги:
Реконструкция Спорт Стадион
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