Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе
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Нелегальная свалка на Московском шоссе Нижнего Новгорода полыхает почти неделю. В ликвидации возгорания задействованы три погрузчика, два бульдозера и шесть самосвалов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Московского района.
Напомним, что свалка загорелась еще на прошлой неделе. Предположительно, был совершен поджог. К 20 января площадь пожара выросла до 200 кв. метров.
21 января в районной администрации рассказали, что накануне была проложена просека со стороны улицы Федосеенко, благодаря чему получилось организовать отсыпку грунтом свалки с трех сторон. Ранее были организованы другие подъездные пути.
Отсыпка землей очагов возгорания продолжается.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял пробы воздуха в окрестностях пожара. Будут проведены исследования.
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