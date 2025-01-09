Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе Происшествия

Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нелегальная свалка на Московском шоссе Нижнего Новгорода полыхает почти неделю. В ликвидации возгорания задействованы три погрузчика, два бульдозера и шесть самосвалов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Московского района.

Напомним, что свалка загорелась еще на прошлой неделе. Предположительно, был совершен поджог. К 20 января площадь пожара выросла до 200 кв. метров.

21 января в районной администрации рассказали, что накануне была проложена просека со стороны улицы Федосеенко, благодаря чему получилось организовать отсыпку грунтом свалки с трех сторон. Ранее были организованы другие подъездные пути.

Отсыпка землей очагов возгорания продолжается.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял пробы воздуха в окрестностях пожара. Будут проведены исследования.