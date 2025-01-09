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Происшествия

Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе

21 января 2025 12:51  [131] Происшествия
Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе

Появились подробности пожара на нелегальной свалке в Московском районе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нелегальная свалка на Московском шоссе Нижнего Новгорода полыхает почти неделю. В ликвидации возгорания задействованы три погрузчика, два бульдозера и шесть самосвалов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Московского района.

Напомним, что свалка загорелась еще на прошлой неделе. Предположительно, был совершен поджог. К 20 января площадь пожара выросла до 200 кв. метров.

21 января в районной администрации рассказали, что накануне была проложена просека со стороны улицы Федосеенко, благодаря чему получилось организовать отсыпку грунтом свалки с трех сторон. Ранее были организованы другие подъездные пути.

Отсыпка землей очагов возгорания продолжается.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял пробы воздуха в окрестностях пожара. Будут проведены исследования.

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Теги:
Пожар Свалки
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