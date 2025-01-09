Площадь пожара на нелегальной свалке в Московском районе достигла 200 кв. метров Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара на несанкционированной свалке в Московском районе Нижнего Новгорода достигла 200 квадратных метров. Как сообщили в районной администрации, пострадавших нет.

"Для ликвидации пожара задействовано шесть самосвалов и три погрузчика", - уточнили в Московском районе.

Сообщалось, что накануне на территорию свалки завозили грунт и разравнивали его с помощью техники для прокладки дороги к месту возгорания. Также производится отсыпка землей очагов возгорания.

Напомним, в сентября в Богородском районе полыхал мусорный полигон. Площадь пожара достигала 8 тысяч кв. метров.