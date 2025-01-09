Площадь пожара на нелегальной свалке в Московском районе достигла 200 кв. метров

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Площадь пожара на несанкционированной свалке в Московском районе Нижнего Новгорода достигла 200 квадратных метров. Как сообщили в районной администрации, пострадавших нет.
"Для ликвидации пожара задействовано шесть самосвалов и три погрузчика", - уточнили в Московском районе.
Сообщалось, что накануне на территорию свалки завозили грунт и разравнивали его с помощью техники для прокладки дороги к месту возгорания. Также производится отсыпка землей очагов возгорания.
Напомним, в сентября в Богородском районе полыхал мусорный полигон. Площадь пожара достигала 8 тысяч кв. метров.
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