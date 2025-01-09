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Общество

Нижегородские трамваи №2 начнут ходить до площади Лядова с 20 января

20 января 2025 14:09  [94] Общество
Нижегородские трамваи №2 начнут ходить до площади Лядова с 20 января

Нижегородские трамваи №2 начнут ходить до площади Лядова с 20 января

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские трамваи №2 возобновят движение по участку от улицы Ошарской до площади Лядова во второй половине дня 20 января. Об этом сообщается в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в VK.

Трамваи указанного будут курсировать от остановки "Черный пруд" до "Площади Лядова".

Вдобавок ко всему, в часы пик, тоже со второй половины сегодняшнего дня, начнется движение трамваев №18 от трамвайного депо №1 через улицы Надежды Сусловой и Ошарской до "Черного пруда".

Напомним, что все изменения, касающиеся движения трамваев, можно найти на портале АСИП на сайте Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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