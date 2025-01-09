197 тонн молочной продукции не допущено в оборот в Нижегородской области

В январе 2025 года Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл запретил поступление и переработку 197 тонн молочной продукции, которая не прошла необходимую проверку прослеживаемости.
Во время проверки с помощью системы "Меркурий" было выявлено, что продукция от компаний ООО "Фермерские продукты" и ООО "Любимое молоко" из Московской области поступила в Нижегородскую область с нарушением правил отслеживания и без необходимой документации. Также оказалось, что используемое сырьё не соответствует заявленному типу продукции.
Под запрет попали 120 тонн несолёного сливочного масла и 77 тонн обезжиренного сухого молока, которые должны были быть переработаны на местных молокозаводах для дальнейшего использования в пищевой промышленности.
Отсутствие полной информации о сырье нарушает требуемую прослеживаемость, что ставит под сомнение безопасность продукции и её соответствие ветеринарным стандартам. Эти нарушения противоречат законам РФ в области ветеринарии и требованиям Таможенного союза.
Вся продукция была возвращена поставщикам молокозаводов Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил продукты из "будущего" в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+