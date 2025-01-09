Россельхознадзор обнаружил продукты из "будущего" в Нижегородской области Общество

В начале года в Нижегородской области были обнаружены продукты с авансовой датой выработки.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону и Марий Эл, мониторинг деятельности предприятий-производителей продукции животного происхождения проводятся ежедневно. Так, во время проверки на предприятии ООО "Утро" в Кстовском округе, ветврач предприятия 9 января при оформлении документов на говяжий жир-сырец указал, что партия весом 110 кг была произведена 9 февраля 2025 года. Однако 13 января на том же предприятии другой ветврач в документах на жир-сырец указал дату 12 февраля.

Регистрацию ветеринарного врача в ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий" временно приостановили. Ветеринарному врачу вынесли предупреждение о нарушении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области производили фальсифицированную сметану.