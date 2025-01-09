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10 кг опасной продукции сожгли в нижегородском аэропорту

15 января 2025 17:45  [110] Общество

Фото: Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на транспорте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в период с 1 по 10 января 2025 года задержали в Международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) семь партий продукции, в том числе мед, молочные и мясные изделия.

Продукция поступила из Азербайджана и Узбекистана — стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией по особо опасным болезням животных. При этом товары были ввезены без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность и качество.

Вся опасная продукция общим весом около 10 кг была изъята и уничтожена в крематоре, расположенном на территории аэропорта.

По вопросам перевозки животноводческой продукции можно обращаться на «горячую линию» Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

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Теги:
Аэропорт Продовольствие Россельхознадзор
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