10 кг опасной продукции сожгли в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на транспорте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в период с 1 по 10 января 2025 года задержали в Международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) семь партий продукции, в том числе мед, молочные и мясные изделия.

Продукция поступила из Азербайджана и Узбекистана — стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией по особо опасным болезням животных. При этом товары были ввезены без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность и качество.



Вся опасная продукция общим весом около 10 кг была изъята и уничтожена в крематоре, расположенном на территории аэропорта.



По вопросам перевозки животноводческой продукции можно обращаться на «горячую линию» Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.