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Общество

Сотрудники НГАТУ рассказали о хамстве и злоупотреблениях ректора Воротникова

21 января 2025 14:33  [116] Общество

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

Преподаватели Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) заявили о грубом отношении и оскорблениях со стороны ректора Игоря Воротникова, который был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Профессор кафедры кормления животных Наталья Воробьева поделилась подробностями в программе "Кстати" (16+).

На записи, которые появились в эфире, можно услышать, как Воротников на совещаниях оскорблял преподавателей, называя одного из них "ненужным человеком" для университета и общества. Сообщения, содержащие подобные высказывания, якобы распространялись через чат ректората, а скриншоты вскоре стали известны всему вузу. Однако сам ректор опроверг эти обвинения, заявив, что это подделки, и призвал коллег не обращать на них внимания.

Недовольство сотрудников также вызвал случай с общежитием, которое Воротников переделал в роскошную квартиру с отдельным входом, потратив, по неподтвержденной информации, 12 млн рублей. В то время как зарплаты в университете оставались низкими (менее 40 тысяч рублей для преподавателей), ректор принял решение увеличить выплаты на похороны, вместо того чтобы улучшить финансовое положение сотрудников.

Сотрудники НГАТУ отметили, что хамство и пренебрежение к коллективу стали частью стиля руководства Воротникова.

Напомним, что арест Воротникова состоялся 14 января. Следствие утверждает, что он фиктивно зачислял иностранных студентов для получения бюджетных средств, что позволяло студентам легализовать пребывание в России. На данный момент Воротников находится под стражей, ему грозит до 10 лет заключения.

Сообщалось также, что и.о. ректора НГАТУ стал Орест Басонов.

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Теги:
Вузы НГСХА
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