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Общество

Три довоенных дома в Сормове снесут за 8 млн рублей

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Дом № 40 литера А по улице Коммуны

Дом № 40 литера А по улице Коммуны

Фото: Яндекс. Карты

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса трех аварийных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о деревянном доме № 40 литера А по улице Коммуны, а также каркасно-засыпных домах № 23 литера А по улице 8 Марта и № 4 литера А по улице Беломорской. Все три дома двухэтажные, здания были построены в 1929-1930 годах.

На снос трех домов из городского бюджета выделяют 7,8 млн рублей.

Итоги торгов подведут 29 и 30 января. Аварийные дома должны быть снесены до 5 мая 2025 года.

Напомним, дома в историческом квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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