Новый металлический мост через Шуваловский канал открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал открыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, строительство новой переправы завершилось в конце декабря 2024 года.

"У старого понтонного моста были ступени, и маломобильным гражданам, а также родителям с колясками было неудобно по ним спускаться. К тому же, переправа уже устарела. При строительстве нового моста подрядчик применил современное ячеистое покрытие, на котором зимой и после дождей не образуется наледи и скользкости", – рассказал Лукоянов.

Для надежности и долговечности переправы конструкцию моста усилили 20-ю дополнительными сваями.

Отметим, что длина нового пешеходного моста составляет около 60 метров.

Напомним, почти 45 млн рублей направят на ремонт моста через Люнду.