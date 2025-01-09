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Общество

Новый металлический мост через Шуваловский канал открыли в Нижнем Новгороде

22 января 2025 08:00  [103] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал открыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, строительство новой переправы завершилось в конце декабря 2024 года.

"У старого понтонного моста были ступени, и маломобильным гражданам, а также родителям с колясками было неудобно по ним спускаться. К тому же, переправа уже устарела. При строительстве нового моста подрядчик применил современное ячеистое покрытие, на котором зимой и после дождей не образуется наледи и скользкости", – рассказал Лукоянов.

Для надежности и долговечности переправы конструкцию моста усилили 20-ю дополнительными сваями.

Отметим, что длина нового пешеходного моста составляет около 60 метров.

Напомним, почти 45 млн рублей направят на ремонт моста через Люнду.

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Теги:
Мосты Строительство
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