Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей Происшествия

Суд признал виновной бывшую заведующую детским садом в Городецком районе Нижегородской области за присвоение крупной суммы денег и служебный подлог. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с 2022 по 2024 год осужденная издавала подложные приказы о приеме на различные должности своей знакомой, которая фактически не исполняла трудовые обязанности. После этого она систематически вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении работником обязанностей и направляла в бухгалтерию. На этом основании ей начислялась зарплата и премии, которые осужденная забирала себе.

В результате работница детсада похитила более 670 тысяч рублей. Деньгам женщина распорядилась по своему усмотрению. На нее завели уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в крупном размере) и по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Женщина полностью признала вину. Суд оштрафовал экс-заведующую на 120 тысяч рублей.

Напомним, суд арестовал ректора НГАТУ Игоря Воротникова на два месяца.