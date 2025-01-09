Причалы в Нижнем Новгороде станут доступны для маломобильных граждан Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура потребовала обеспечить доступность причалов на Волге в Нижнем Новгороде для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что на набережной Волги в Нижнем Новгороде организация, занимающаяся перевозкой пассажиров, не обеспечила на плавучем причале условия для самостоятельной посадки и высадки инвалидов на пассажирские суда.

В связи с этим Ространснадзор по постановлению транспортного прокурора оштрафовал должностное лицо организации за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры. Размер штрафа не уточняется.

По требованию транспортной прокуратуры собственник причала принял меры для его приведения в нормативное состояние.

Напомним, пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне.