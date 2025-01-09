Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2025 20:40  [39] Покрытие начали демонтировать на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде
22 января 2025 20:06  [99] Причалы в Нижнем Новгороде станут доступны для маломобильных граждан
22 января 2025 19:00  [138] Минград готовит мастер-план промышленного КРТ в Дзержинске
22 января 2025 17:40  [133] В школах могут появиться службы примирения для борьбы с буллингом
22 января 2025 17:17  [238] Подрядчику грозит штраф за недостроенные павильоны метро Нижнего Новгорода
22 января 2025 16:48  [167] Сроки строительства канатки через Оку перенесли из-за роста ставки ЦБ РФ
22 января 2025 16:26  [201] 23 меры соцподдержки проиндексировали в Нижегородской области с января
22 января 2025 16:04  [169] Поддержка природы: Транснефть-Верхняя Волга помогает сохранить зубров и реки
22 января 2025 15:16  [189] Соломон Апоян дал нижегородцам рекомендации по защите от простуды
22 января 2025 14:25  [189] Полыхающая свалка на Московском шоссе заинтересовала Росприроднадзор
Общество

Причалы в Нижнем Новгороде станут доступны для маломобильных граждан

22 января 2025 20:06  [99] Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура потребовала обеспечить доступность причалов на Волге в Нижнем Новгороде для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что на набережной Волги в Нижнем Новгороде организация, занимающаяся перевозкой пассажиров, не обеспечила на плавучем причале условия для самостоятельной посадки и высадки инвалидов на пассажирские суда.

В связи с этим Ространснадзор по постановлению транспортного прокурора оштрафовал должностное лицо организации за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры. Размер штрафа не уточняется.

По требованию транспортной прокуратуры собственник причала принял меры для его приведения в нормативное состояние.

Напомним, пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Речные перевозки
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2024 10:35  [1270] Судно XIX века, построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph