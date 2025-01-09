Прямые рейсы вновь запустят между Мурманском и Нижним Новгородом в 2025 году

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Прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом планируется восстановить в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
С 30 марта по 23 октября полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания "Икар". Вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит примерно 2,5 часа.
Добавим, что этот прямой рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утвержденный Росавиацией.
Напомним, прямые рейсы в Мурманск запустили из Нижнего Новгорода весной 2021 года.
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