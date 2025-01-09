Прямые рейсы вновь запустят между Мурманском и Нижним Новгородом в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом планируется восстановить в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

С 30 марта по 23 октября полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания "Икар". Вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит примерно 2,5 часа.

Добавим, что этот прямой рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утвержденный Росавиацией.

Напомним, прямые рейсы в Мурманск запустили из Нижнего Новгорода весной 2021 года.