7 спектаклей нижегородских театров вошли в лонг-лист "Золотого фонда постановок РФ" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь спектаклей театров Нижнего Новгорода вошли в лонг-лист "Золотого фонда театральных постановок России". Об этом сообщается в официальной группе Союза театральных деятелей РФ.

На всероссийский конкурс было подано около тысячи заявок от более чем 400 театров.

На первом отборочном этапе конкурса эксперты внимательно отсмотрели записи всех спектаклей и отметили 300 постановок, в число которых вошли и семь спектаклей театров из Нижнего Новгорода и одного из Арзамаса.

В частности, это постановка "На дне" (12+) Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького и спектакль "Очень простая история" (16+) Нижегородского театра "Комедiя", а также спектакль "Мертвые души" (12+) Арзамасского театра драмы.

В дальнейшем из 300 постановок экспертное жюри выберет 100 лучших спектаклей, которые войдут в фонд "Золотого фонда театральных постановок России".

Напомним, Нижегородский театр кукол открылся после ремонта.