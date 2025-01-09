7 спектаклей нижегородских театров вошли в лонг-лист "Золотого фонда постановок РФ"

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Семь спектаклей театров Нижнего Новгорода вошли в лонг-лист "Золотого фонда театральных постановок России". Об этом сообщается в официальной группе Союза театральных деятелей РФ.
На всероссийский конкурс было подано около тысячи заявок от более чем 400 театров.
На первом отборочном этапе конкурса эксперты внимательно отсмотрели записи всех спектаклей и отметили 300 постановок, в число которых вошли и семь спектаклей театров из Нижнего Новгорода и одного из Арзамаса.
В частности, это постановка "На дне" (12+) Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького и спектакль "Очень простая история" (16+) Нижегородского театра "Комедiя", а также спектакль "Мертвые души" (12+) Арзамасского театра драмы.
В дальнейшем из 300 постановок экспертное жюри выберет 100 лучших спектаклей, которые войдут в фонд "Золотого фонда театральных постановок России".
Напомним, Нижегородский театр кукол открылся после ремонта.
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