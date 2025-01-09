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Общество

Полыхающая свалка на Московском шоссе заинтересовала Росприроднадзор

22 января 2025 14:25  [1] Общество

Росприроднадзор заинтересовался пожаром на нелегальной свалке, расположенной в районе дома № 473 по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления.

Этот участок привлек внимание инспекторов еще в 2023 году, когда жители сообщили о наличии несанкционированного размещения отходов. По результатам проверки было установлено, что территория представляет собой свалку строительных материалов, скрытых под слоем грунта, и не огорожена.

Дополнительно выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества, и ответственность за его надлежащее содержание лежит на минлесхозе Нижегородской области.

Несмотря на вынесенное министерству предостережение, должных мер для ликвидации свалки не принято. В результате этого, территория периодически горит. В настоящее время проводится работа по оценке экологического ущерба, причиненного данным загрязнением.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на Московском шоссе достигла 200 кв. метров. Вечером 22 января выяснилось, что пожар почти потушили.

Также НИА "Нижний Новгород" рассказывало, что специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух в окрестностях пожара.

Причины возникновения возгорания устанавливаются. Предположительно, был совершен поджог.
 

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Теги:
Пожар Росприроднадзор Свалки
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