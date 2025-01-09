Минобр прояснил ситуацию с пожаром в кстовском техникуме Происшествия

Пожар произошел в Кстовском нефтяном техникуме имени Б.И. Корнилова 21 января. По информации, которая распространилась в соцсетях, во время возгорания учащиеся из здания эвакуированы не были. Со слов очевидцев, дым от гари ощущался по всему четырехэтажному зданию. Из-за этого некоторые подростки стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Как пояснили редакции НИА "Нижний Новгород" в региональном минобре, задымление произошло в столовой на первом этаже здания, где идут работы по демонтажу перед установкой нового оборудования для организации горячего питания учащихся. Столовая изолирована от других помещений, в т.ч. от учебных аудиторий.

Ввиду того, что задымление было краткосрочным и незначительным, руководство техникума самостоятельно приняло решение, предварительно оценив ситуацию, не прерывать учебный процесс. Отмечается, что автоматическая система пожарной сигнализации не отреагировала на задымление, а, следовательно, учащимся и сотрудникам не грозила опасность.

Специалисты из регионального министерства образования и науки проведут анализ и дадут оценку ситуации.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание возникло в подвале колледжа. Площадь пожара, который персонал техникума оперативно ликвидировали своими силами, составила примерно один квадратный метр. Причиной пожара стал мусор. В результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на отсутствие пострадавших, органы пожарного надзора проведут расследование для установления причин возгорания и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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